Anas raccoglie dati per eventuale manutenzione ponte

Saranno utilizzati per pianificare gli eventuali interventi di manutenzione programmata necessari a garantire la piena funzionalità del ponte e la sua conservazione nel tempo i dati raccolti su uno dei ponti ad arco della strada statale "Flaminia", nel comune di Spoleto (in località Strettura) nell'ambito dei controlli periodici che Anas esegue su tutti i ponti e viadotti della rete stradale in gestione, con tecnici specializzati.

Utilizzando un ponteggio mobile (by-bridge) che consente agli operatori di raggiungere la parte inferiore dell'impalcato e l'arco sottostante direttamente dalla strada - spiega l'ente in un comunicato -, i tecnici Anas hanno installato dei particolari sensori in diversi punti dell'opera.

Durante la notte sono state quindi eseguite tre prove di carico, utilizzando fino a sei mezzi pesanti da 40 tonnellate per un carico complessivo pari a 240.

L'Anas spiega che i dati raccolti dai sensori e dagli strumenti circa la risposta della struttura vengono poi elaborati da specialisti per pianificare gli eventuali interventi.



