RisorSiamo per i dieci anni associazione Risorse & talenti

Un viaggio lungo 10 anni volto alla scoperta del bello interiore dell'altro. Il 12 ottobre l'associazione Risorse & talenti celebrerà il suo primo decennale dando vita a RisorSiamo, evento formativo che si terrà dalle 10 alle 15 presso la sala "Antico Mulino" del Comune di Corciano. "Un'occasione speciale per raccontare tutte le esperienze conseguite dall'associazione in ambito sociale ed educativo, con lo scopo non solo di illustrare il percorso tracciato sul territorio nel tempo ma anche di lasciare un contributo formativo a tutti i partecipanti" spiegano gli organizzatori.

Verranno raccontate storie ritenute utili ad ampliare le conoscenze e le competenze del pubblico. In sala infatti si alterneranno gli interventi di tutti i professionisti che hanno collaborato negli anni ai diversi progetti di Risorse & talenti.

Con la loro esperienza lasceranno ai presenti strumenti di riflessione e mostreranno come è possibile contribuire nel proprio campo di appartenenza, affinché l'altro si senta ascoltato, accolto, visto nella sua pienezza e potenziale bellezza.

"Nel corso di 'RisorSiamo' percorreremo un viaggio lungo 10 anni - spiega Fabiana Codiglioni, fondatrice e presidente dell'associazione - conosceremo coach, psicologi, criminologi, mediatori, sociologi, filosofi, che, partendo dalle potenzialità dell'essere umano, ci racconteranno quanto fatto all'interno del sistema simbolico dell' 'Elevazione Spirituale': l'amore, la gentilezza, la gratitudine, la speranza, quali modi e strumenti per accogliere l'altro ed accompagnarlo verso la sua auto-realizzazione più profonda".

All'evento saranno presenti gli Enti con cui l'Associazione ha collaborato quali ad esempio scuole, cooperative, professionisti dei servizi socio educativi, associazioni del territorio, ma anche genitori, famiglie, educatori, coach, psicologi, mediatori, cittadini interessati alle tematiche affrontate. "Parleremo di progetti socio educativi e lo faremo attraverso l'illustrazione del metodo utilizzato dai coach umanisti dell'associazione: mov (metodo di orientamento vocazionale) - spiega la vice presidente e coach umanista Sara Bodio -. L'associazione da sempre, opera per riconoscere e far esprimere il bello racchiuso in chi incontra, sia esso un adolescente in messa alla prova, un ragazzo a scuola, un bambino in un campus estivo, un adulto alla ricerca di un nuovo lavoro, un giovane che avvia la propria start up, un ente che si preoccupa del benessere delle proprie risorse umane".



