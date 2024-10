Ascani, Tesei a Pontida descrive Umbria che non c'è

"Occupazione, sviluppo economico, infrastrutture, sostegni alle famiglie: la Presidente Tesei dal palco di Pontida ha raccontato cinque anni di governo efficiente che nessuno degli umbri ha mai visto": è quanto osserva, in una sua nota, Anna Ascani, vicepresidente della Camera e deputata dem.

"La fotografia dell'Umbria oggi - prosegue - è un'altra, ma descrivere la verità non le avrebbe fatto raccogliere applausi e cori entusiasti: la sanità pubblica a pezzi, interi territori isolati e senza servizi, treni soppressi e cancellati dall'oggi al domani con conseguenze incalcolabili per i pendolari, per chi lavora, studia o necessita di cure. Il tessuto produttivo in stagnazione e politiche per i giovani assenti. Un quadro destinato a peggiorare se si applicherà l'autonomia differenziata, la legge scellerata vessillo della Lega, i cui effetti su una regione piccola come l'Umbria, costituirebbero un colpo di grazia alle condizioni di vita di tutte le cittadine e i cittadini".

"A noi - conclude Ascani - non interessano i palchi, ma le persone e i loro diritti ed è per questo che vogliamo che la regione volti pagina con Stefania Proietti. Non abbiamo bisogno di una governatrice che difende gli interessi di Salvini più di quelli degli umbri",



