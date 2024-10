Andrea Ferroni, non mi candido alle elezioni regionali

Andrea Ferroni, capo di Gabinetto della sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi non si candiderà alle prossime elezioni regionali. Lo ha annunciato lui stesso.

"Non nego - ha spiegato Ferroni - riflessioni personali, relazioni ed incontri dai quali sono emersi anche elementi incoraggianti di stimolo ed entusiasmo nei confronti di una mia possibile disponibilità. È arrivato però il momento di chiarire pubblicamente la mia posizione, per il rispetto che si deve innanzitutto alle istituzioni. Al momento ritengo corretto, quanto doveroso, dare continuità all'impegno e all'incarico che svolgo per l'amministrazione comunale di Perugia. Per questo non mi candiderò".

"Non è stato facile vincere le elezioni comunali a Perugia" spiega Ferroni. "Per parte mia - ha aggiunto - penso di aver contribuito alla costruzione di un nuovo sistema di alleanze che è risultato credibile per i cittadini. Abbiamo proposto un nuovo modo di fare politica che mette al centro la persona e la partecipazione, un'alternativa concreta che ha trovato nella sindaca Ferdinandi, nelle sue sensibilità e capacità, l'interprete migliore. Ora abbiamo di fronte, tutti i giorni, le grandi sfide del governo del comune capoluogo di regione, sfide dalle quali non intendo sottrarmi e che ritengo decisive anche per le elezioni regionali. Penso sia questo il modo migliore per onorare l'impegno che ho preso con Perugia e per sostenere fattivamente Stefania Proietti nella corsa a presidente della Giunta regionale dell'Umbria".



