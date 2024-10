Inaugurato a Perugia il comitato elettorale Proietti

Inaugurata a Perugia, in via Mario Angeloni, la sede del comitato elettorale di Stefania Proietti, candidata per il centrosinistra presidente della Regione.

"Felici che questa campagna elettorale sia anche occasione di socialità" ha detto la governatrice.

La sede è in un edificio "oggetto di rigenerazione urbana che resterà sempre aperto per accogliere e raccogliere il contributo di tutti coloro che vorranno mettersi 'in cammino per l'Umbria', lo slogan della campagna".

Per la sede del comitato - si spiega in una sua nota - è stata scelta Perugia in quanto capoluogo di regione, ma il tour porterà Proietti in tutte le piazze umbre. "Anche le più piccole - ha spiegato la candidata presidente - perché siamo convinti che è incontrando i cittadini che si conoscono i reali problemi".

Proietti ha poi ricordato i pilastri del suo cammino per l'Umbria: la persona al centro, dunque la sanità, l'istruzione, il lavoro; le infrastrutture, utilizzando al meglio le risorse del Pnrr; l'ambiente come lotta ai cambiamenti climatici; la pace, l'inclusione, la cooperazione.

Lunedì Proietti sarà a Foligno, primo di tre incontri tematici che sarà focalizzato sul tema della "persona".



