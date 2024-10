Rizzo annuncia Pennetta eventuale assessore in Umbria

Enzo Pennetta, docente, saggista responsabile della battaglia referendaria contro la guerra, sarà assessore alla Cultura in una eventuale Giunta regionale umbra guidata da Marco Rizzo, candidato presidente per Democrazia sovrana e popolare. Lo ha annunciato in vista degli incontri con la cittadinanza.

Rizzo ha dato come nome alla sua campagna "Umbria sovrana nel cuore". Al centro socio-culturale di Ferro di Cavallo sarà protagonista di un'iniziativa dal titolo "Agenda 2030" con Pennetta, candidato in Umbria.

"E'ammissibile che adolescenti rischino di perdere la vita, come purtroppo è già successo, durante l'applicazione dell'alternanza scuola-lavoro?" si chiede Rizzo in una nota. "Le istituzioni pubbliche - aggiunge - possono avallare forme di promozione simili alle televendite, come se il futuro dei ragazzi fosse un prodotto accomunabile ad un utensile o al gorgonzola a disposizione di genitori-clienti? A chi giova l'estrema competitività delle prove-invalsi che trasformano la conoscenza in formulari asettici e applicano all'istruzione l'ossessione manageriale della misurabilità immediata? Occorre tornare ad un vero diritto all'istruzione per la formazione di cittadini consapevoli. Centrodestra e Centrosinistra, prima con Ministri fotocopia, dalla Moratti che voleva la scuola delle tre I, all'ex segretario del Partito Democratico Matteo Renzi padre dell'alternanza scuola lavoro, tutti hanno in testa che la produzione viene prima delle persone".



