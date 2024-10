Rapina in storica gioielleria del centro di Perugia

Una rapina è stata compiuta nella mattinata di sabato in una storica gioielleria del centro di Perugia. Ingente ma non ancora quantificato il bottino. Su quanto successo sono in corso indagini dei carabinieri.

La rapina è stata compiuta da tre uomini sembra armati di pistole e con indosso dei berretti per travisare il loro aspetto. Fingendosi clienti sono entrati all'interno del negozio, minacciando poi il personale (ma senza compiere atti di violenza) e impossessandosi di orologi dal bancone e in vetrina nonché di preziosi che erano in cassaforte. Sono poi fuggiti a piedi, così come erano arrivati.

Le indagini dei carabinieri puntano a identificare i responsabili del colpo anche tramite l'analisi delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza che si trovano nel centro storico di Perugia.



