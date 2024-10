Tesei, 'l'Umbria che vogliamo cresce'

"L'Umbria che vogliamo cresce.

L'Umbria che vogliamo è più connessa, più facile da raggiungere, più integrata. Oggi, con il Ministro Matteo Salvini, abbiamo presentato i progetti e le grandi opere che metteranno ancora di più l'Umbria al centro, che contribuiranno a collegarci ancora di più all'Italia: dalla Statale delle Tre Valli Umbre alla Grosseto-Fano, dalla Ferrovia Centrale Umbra fino all'Alta Velocità con la nuova importantissima stazione della MedioEtruria a Creti". Lo scrive la presidente della Regione, Donatella Tesei, su Facebook.

"In questi cinque anni di governo - prosegue - abbiamo ottenuto risultati importanti, ora è necessario consolidare quanto abbiamo fatto e proseguire tutti insieme per questo viaggio. Ci vediamo sabato ad Umbriafiere, vi aspetto!".

E' fissato infatti per sabato 5 ottobre, alle 17.00, il via ufficiale alla campagna elettorale della governatrice uscente, ricandidata dal centrodestra a presidente della Regione Umbria.





