Salvini: "Mi occupo di soldi per ferrovie, non pianto chiodi"

"Io mi occupo di approvare leggi e di trovare soldi. Non vado a piantare chiodi fino a prova contraria": il ministro Matteo Salvini è tornato sul guasto che ha interessato il nodo ferroviario di Roma. Lo ha fatto a margine di un'iniziativa a Perugia. "Mi occupo dei finanziamenti - ha detto Salvini ai giornalisti - che nel 2024 sono di tre miliardi e mezzo per le manutenzioni e nove sulla rete ferroviaria per recuperare gli anni passati. E' chiaro che se poi c'è un errore umano bisogna limitare la possibilità che accadano. Mi sembra che la ditta sia stata allontanata come è giusto che sia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA