Salvini, in Umbria sarà premiata buona amministrazione di Tesei

Donatella Tesei "ha lavorato bene con la sua squadra e i sondaggi dicono che è avanti". Lo ha detto il segretario della Lega e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini rispondendo ai giornalisti sulle prossime elezioni regionali a margine dell'iniziativa "L'Italia dei Sì", evento itinerante sui grandi progetti infrastrutturali per il futuro del Paese che si è svolto a Perugia. "A parte i sondaggi - ha aggiunto - penso che verrà premiata la buona amministrazione. Donatella Tesei, la sua squadra e l'amministrazione regionale dell'Umbria sono stati per me motivi di vanto. Quindi conto che i cittadini lo riconoscano senza alcun dubbio".



