Salvini illustra a Perugia i progetti dell'Italia dei Si

Ha fatto tappa a Perugia "L'Italia dei Si", l'evento itinerante sui grandi progetti infrastrutturali per il futuro del Paese che ha visto il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, salire sul palco di in una Sala dei Notari gremita per illustrare le opere strategiche e i cantieri aperti in tutto il Paese. Con particolare attenzione ai progetti del territorio umbro.

Con lui sul palco la presidente della Giunta regionale Donatella Tesei. In sala diversi assessori e la presidente dell'Assemblea legislativa Eleonora Pace.

"L'intento - ha detto Salvini - è provare a spiegare in questi due anni, a livello nazionale ma soprattutto umbro, che cosa c'è in cantiere e in progettazione su autostrade, ferrovie, sulla casa, sull'acqua, con uno sguardo finale sulle grandi opere alle quali stiamo lavorando come Governo a Roma. Ogni miliardo di euro di lavori pubblici si trasformano in circa 17-18 mila posti di lavoro e, oggi, vedrete dei tempi e dei numeri, non delle filosofie o dei desideri".

Illustrando i grandi progetti infrastrutturali Salvini è partito dalle strade "uno dei temi sui quali questa regione soffre e ha sofferto di più" ha detto sottolineando come "l'Umbria è una terra straordinaria ma deve essere anche raggiungibile altrimenti il costo per le imprese, per gli agricoltori ma anche per i pendolari, per gli studenti, per i cittadini, per gli ammalati inizia ad essere troppo oneroso".

Salvini è poi passato alla rete ferroviaria, agli interventi per l'edilizia pubblica e privata, all'energia, all'emergenza idrica. "Mai stati in precedenza - ha detto - così tanti finanziamenti e progetti per l'Umbria: sulla strada, sulla ferrovia, sulle case, sull'acqua".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA