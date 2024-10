Scuole chiuse giovedì a Terni per l'allerta maltempo

Scuole chiuse giovedì a Terni per l'allerta arancione per il maltempo previsto in Umbria. La decisione è stata presa dal sindaco Stefano Bandecchi il quale ha firmato l'ordinanza che sospende l'attività didattica di ogni ordine e grado nel comune per il 3 ottobre.

Il provvedimento riguarda tutte le scuole ternane, università compresa. E' stato preso - si spiega in una nota sul sito del Comune - "a seguito della allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e allerta gialla per rischio idraulico lanciata dalla protezione civile regionale".



