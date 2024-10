Mancini, mantenuto impegno su associazioni combattentistiche

"E' stato pubblicato dalla Regione Umbria il bando per l'erogazione di contributi a sostegno delle iniziative proposte dalle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine. Il finanziamento di 20mila euro per il 2024 è stato determinato sulla base della legge regionale a mia prima firma, approvata in Assemblea legislativa e dal successivo regolamento adottato dalla Giunta": a renderlo noto è il capogruppo della Lega a Palazzo Cesaroni, Valerio Mancini. "La Lega - spiega - mantiene gli impegni presi. Sono davvero orgoglioso di aver fatto la mia parte per garantire un sostegno alle realtà che rappresentano quegli uomini e quelle donne che hanno servito con abnegazione e senso del dovere il nostro Paese".

"La Regione Umbria - sottolinea Mancini in una nota - ha previsto un finanziamento fino a 5mila euro per ogni progetto che verrà presentato entro il 25 ottobre, quindi invito le associazioni a prenderne atto e avanzare le loro proposte. Si potranno sostenere attività di promozione della funzione sociale, culturale ed educativa e di promozione della cultura della sicurezza. Le risorse potranno essere utilizzate per l'educazione dei giovani attraverso attività didattiche volte a celebrare momenti e date salienti della storia umbra e della storia delle forze armate, delle forze di polizia nazionale e locale, per lo svolgimento di cerimonie, manifestazioni, mostre, convegni e raduni. La motivazione alla base di questa legge è di sostenere le associazioni nell'attività educativa nelle scuole.

Far apprendere ai giovani la cultura della legalità rappresenta un valore indiscusso per le generazioni future e per la nostra Nazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA