Maltempo, allerta arancione giovedì 3 in Umbria

La Protezione civile regionale dell'Umbria ha diramato il documento di allerta regionale n.

276/2024 per rischio meteo-idrogeologico-idraulico nel quale si prevede, per la serata di oggi mercoledì 2 ottobre, allerta regionale codice giallo per rischio temporali su tutti i settori regionali e per rischio vento sui settori regionali A-C-D (Alto Tevere, Chiascio-Topino, Nera-Corno) e per la giornata di domani, giovedì 3 ottobre, allerta regionale codice arancione per rischio idrogeologico su tutti i settori regionali, allerta regionale codice giallo per rischio idraulico e temporali su tutti i settori regionali e per rischio vento sui settori regionali A-C-D.



