Donato elettrocardiografo all'ospedale di Branca

L'associazione Anaca (Associazione Nuova assistenza cardiopatici) di Gualdo Tadino ha donato un nuovo elettrocardiografo al Centro di riabilitazione cardiologica di Gualdo Tadino che afferisce al reparto di cardiologia - Utic (Unità di terapia intensiva cardiologica) del presidio ospedaliero di Branca.

Si tratta di un tablet Ecg (elettrocardiogramma) leggero e portatile per acquisire e visualizzare tracciati di 9/12 derivazioni e rilevare la frequenza cardiaca, permette, inoltre, la memorizzazione, visualizzazione in anteprima, revisione, modifica e il caricamento dei dati del paziente mediante trasmissione wireless dei dati Ecg attraverso reti mobili e WiFi. I dati del paziente sono esportabili anche su chiavetta esterna tramite connessione Usb.

L'apparecchio è stato donato martedì primo ottobre e sarà di supporto alle apparecchiature già presenti in riabilitazione, in situazioni di emergenza o in caso di necessità in presenza di malfunzionamento di altra apparecchiatura in dotazione.

Erano presenti alla cerimonia di donazione Teresa Tedesco, direttore del presidio ospedaliero di Branca, Carlo Crocetti, presidente Anaca, Euro Capponi, direttore della struttura di cardiologia - Utic di Branca, Silvia Martinelli, responsabile del centro di riabilitazione, e Massimiliano Presciutti, sindaco di Gualdo Tadino. La dottoressa Tedesco, nel corso dell'iniziativa, ha ringraziato Anaca per la vicinanza ed il sostegno costante che offre da sempre al centro di riabilitazione.



