Aperto il nuovo 'Punto digitale facile' a Foligno

E' stato inaugurato dal sindaco Stefano Zuccarini e dell'assessore regionale all'innovazione digitale, Michele Fioroni, il nuovo "Punto digitale facile" a Foligno, nel Palazzo comunale, in piazza della Repubblica.

E' un servizio che consentirà di avvicinare i cittadini al mondo digitale e rendere più accessibili tutti i servizi on-line della pubblica amministrazione. Grazie a questo sportello sarà infatti possibile ottenere assistenza per l'utilizzo delle piattaforme digitali, come Spid, l'anagrafe nazionale popolazione residente, i servizi di prenotazione sanitaria on-line, i pagamenti digitali, le certificazioni e molto altro.

Il "Punto digitale facile" è rivolto a tutti i cittadini, in particolar modo a coloro che potrebbero avere difficoltà a interfacciarsi con la tecnologia: anziani, persone meno esperte di strumenti informatici. Chiunque abbia bisogno di un supporto personalizzato per accedere ai servizi digitali pubblici troverà un aiuto concreto e competente. L'iniziativa - finanziata nell'ambito del Pnrr - risponde all'esigenza di ridurre il divario digitale e promuovere un'innovazione inclusiva e sostenibile.

"E' un importante passo verso la digitalizzazione inclusiva - ha affermato il sindaco Zuccarini, secondo quanto rifrisce una nota del Comune - con il supporto degli operatori del Punto digitale, i cittadini potranno compiere operazioni amministrative in modo più semplice, sicuro e autonomo, evitando anche code e tempi di attesa. Con il nuovo 'Punto digitale facile', il Comune di Foligno conferma il suo impegno nel garantire un accesso più immediato e inclusivo ai servizi pubblici, restando vicino alla cittadinanza e promuovendo una vera trasformazione digitale". Erano presenti anche l'assessore ai servizi sociali Lorenzo Schiarea, dato che il progetto fa parte della delega delle politiche sociali, e il presidente del Centro studi Città di Foligno, Daniele Mantucci.



