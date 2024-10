Lega, bene Dell'Acqua commissario per il Trasimeno.

"Come richiesto dalla governatrice umbra Donatella Tesei, stamattina, nel corso della cabina di regia per la crisi idrica del Trasimeno al Mit presieduta dal ministro Matteo Salvini, è stato nominato commissario straordinario Nicola Dell'Acqua, con l'incarico di avviare lo studio di un programma di attività per l'emergenza idrica. La crisi del Trasimeno non è una problematica recente, si tratta di una criticità che appartiene al nostro territorio da sempre, ma per cinquant'anni l'Umbria è stata vittima dell'immobilismo di una sinistra incapace di dare soluzioni concrete ai problemi. La Lega e il centrodestra, grazie anche alla sinergia fattiva tra governo regionale e nazionale, stanno dimostrando di rispondere all'inefficienza degli amministratori del passato col dinamismo del fare". Così in una nota il segretario della Lega Umbria, Riccardo Augusto Marchetti.



