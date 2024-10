Incendio di un'auto e un furgone a Perugia, ipotesi dolo

I vigili del fuoco di Perugia sono intervenuti nella notte fra lunedì e martedì, intorno alle 3.30, per domare un violento incendio di due automezzi divampato in località Montebuono.

Al loro arrivo, le fiamme avevano già avvolto completamente un' autovettura ed un furgone, parcheggiati uno all' esterno e uno all' interno di una cooperativa sociale. Nonostante il tempestivo intervento di tre squadre dei vigili del fuoco, provenienti dalla sede centrale, i veicoli sono andati completamente distrutti.

Sul luogo dell'incendio sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Magione, che hanno avviato le indagini insieme ai vigili del fuoco per chiarire le cause del rogo. Al momento, la pista più accreditata - riferiscono gli stessi vigili - è quella del dolo.



