Chianelli, gioia per Martelli direttore ematologia a Perugia

"Una notizia che ci riempie di gioia e orgoglio": è il commento di Franco Chianelli, presidente del Comitato per la vita "Daniele Chianelli" alla notizia della nomina della professoressa Maria Paola Martelli a direttore della struttura complessa di ematologia dell'ospedale di Perugia e dell'Università degli studi.

"Questa nomina rappresenta per tutto il Comitato e per i malati ematologici una grande gioia e un motivo di orgoglio.

Sabato 28 alla Sala dei Notari di Perugia abbiamo vissuto una giornata meravigliosa - ha detto - nella quale è stato chiaro a tutti quale straordinaria eccellenza rappresenti l'ematologia perugina. Abbiamo ascoltato le testimonianze emozionanti e commoventi di tante persone guarite a cui in altri centri non avevano dato speranze di vita. La nomina della professoressa Martelli, scienziata con un curriculum di livello internazionale, ma anche medico empatico e sensibile è la perfetta cornice. Prosegue così la grande tradizione dell'ematologia perugina fondata dal professor Massimo Fabrizio Martelli".



