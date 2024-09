Per Monica Bellucci il traguardo di 60 anni da favola

Lunedì 30 settembre Monica Bellucci compie 60 anni. Lo fa reduce dagli applausi veneziani per la sua apparizione in "Beetlejuice Beetlejuice" diretta dal nuovo compagno, Tim Burton, ma la sua storia viene da lontano, dal piccolo paesino di San Giustino, a un passo da Città di Castello in Umbria dove è nata il 30 settembre 1964. È qui che cresce la figlia di Pasquale e Brunella, impiegato lui, casalinga lei. Fin da ragazzina ha forme da donna, capelli corvini, sorriso aperto; va a scuola a Città di Castello dove ottiene la maturità classica e per pagarsi l'università a Perugia accetta di posare come modella. Poi tra mille dubbi e altrettanti sogni approda a Milano nel 1988, sotto contratto per un'agenzia di moda che le spalancherà le porte delle passerelle più prestigiose. Nel frattempo si è sposata, ha lasciato casa, ha piegato l'accento umbro alla scuola di recitazione frequentata al nord, ha messo nel mirino Cinecittà dove ottiene il primo contratto per la miniserie televisiva "Vita coi figli" di Dino Risi. In pochi mesi due fatti le cambiano la vita: si innamora del collega Nicola Farron con cui vivrà quasi sei anni e Francesco Laudadio le offre il ruolo da protagonista in "La riffa". Per anni alternerà la recitazione alle passerelle di moda che la fanno conoscere all'estero e la rendono protagonista del jet-set. Al culmine della popolarità come modella, nel 1996 accetta un film in Francia, "L'appartement" di Gilles Mimouni con Vincent Cassel. Scoppia l'amore tra i due e nel frattempo fioccano per lei le proposte: l'unione dell'affascinante coppia durerà 14 anni, punteggiata dalla nascita di due figlie. Quattro anni dopo è invece il cinema italiano ad offrirle una nuova, importante occasione, dopo numerosi film girati in Francia: Giuseppe Tornatore ne fa la protagonista assoluta di "Malena", mentre per la prima volta sbarca a Cannes per "Under suspicion" di Stephen Hopkins. Conclusa la storia d'amore con Cassel, si dedica alle figlie, lavora ininterrottamente tra cinema e tv in Italia, Francia e Hollywood, debutta in teatro nei panni di Maria Callas, incontra Tim Burton con cui andrà a vivere a Londra.





