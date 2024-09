Rizzo e Democrazia sovrana si candidano a governare l'Umbria

Per Marco Rizzo "l'Umbria è il cuore dell'Italia e tutte le tematiche che attanagliano il Paese qua sono degnamente rappresentate". Lo ha detto all'ANSA il candidato presidente della Regione a Perugia che ha partecipato all'assemblea generale di Democrazia sovrana popolare.

Dalla sanità alle pensioni, tanti i temi toccati dal coordinatore nazionale, che ha parlato anche di lavoro e sicurezza. Si è poi soffermato sulla "crisi della piccola e media impresa schiacciata dalle multinazionali, sul tema del lavoro che diventa drammatico, su quello della sicurezza con questa immigrazione incontrollata che non viene fermata né da destra né da sinistra perché non c'è un piano per ridare l'Africa agli africani".

Per Rizzo la politica estera in Italia "è totalmente subalterna ai voleri di centri stranieri fuori dal Paese che governano al posto dei nostri rappresentanti". "E i politici italiani di destra e di sinistra sono totalmente subalterni" ha aggiunto. Per questo Democrazia sovrana popolare ha lanciato "con lo slogan Umbria sovrana nel cuore, l'inizio di un percorso che vogliamo costruire in tutte le regioni". "La nostra non è un'offerta puramente elettorale - ha aggiunto -, ma una proposta strategica per il Paese".

Tra gli ospiti Ľuboš Blaha, euro deputato dello Smer, il partito della sovranità sociale del premier slovacco Robert Fico intervenuto con un video messaggio nel quale ha auspicato la nascita, anche in Italia, di un vero partito per la sovranità e per la pace.

Ad aprire i lavori dell'assemblea Giuseppe Gasparri, coordinatore regionale Dsp e capolista insieme a Beatrice Spitoni. "Ci presentiamo alle regionali - ha sostenuto - con un progetto serio e ambizioso e con prospettive di successo date non solo dal nostro lavoro ma dalla presenza di Rizzo come candidato alla presidenza della Regione. Cerchiamo di portare la nostra teoria nazionale a livello umbro". "Vogliamo togliere la sanità alle Regioni - ha aggiunto - e ricostruirne una centrale per avere cure sul territorio e di prossimità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA