Ad Assisi la Festa tricolore dell'Umbria di Fratelli d'Italia

Amministratori, parlamentari ed esponenti nazionali di Fratelli d'Italia sono stati protagonisti della Festa tricolore dell'Umbria a Santa Maria degli Angeli di Assisi. Un'iniziativa "per confermare il buon governo della regione e per raccontare i successi dell'Esecutivo nazionale" ha detto all'ANSA il sottosegretario dell'Interno e coordinatore umbro di FdI, Emanuele Prisco.

"Una festa - ha aggiunto Prisco - che di fatto è preparatoria al lancio della ricandidatura di Donatella Tesei alla presidenza della Regione e la facciamo con la volontà di un rinnovato protagonismo".

Tra gli ospiti presenti all'evento anche il parlamentare europeo Marco Squarta, la consigliera regionale dell'Umbria, Paola Agabiti e la presidente dell'Assemblea legislativa Eleonora Pace.

Con loro Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento europeo , che ha toccato alcuni temi tra cui il green deal.

"Dobbiamo rimodularlo - ha detto - con principi sani. Siamo tutti d'accordo sul fatto di andare verso una sostenibilità generale, ma dobbiamo farlo senza andare a discapito dei lavoratori e delle imprese e soprattutto delle nostre filiere produttive".

La parlamentare ha anche sottolineato l'importanza di "far comprendere a tutti i Paesi europei quanto di buono e bello c'è nei territori italiani e quindi valorizzarlo e non penalizzarlo".



