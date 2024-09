Ad Assisi estate con oltre un milione di turisti

Oltre un milione di turisti ad Assisi nei tre principali mesi estivi e il pienone a tutti i principali eventi organizzati dal Comune, in collaborazione con il tessuto associativo del territorio nell'ambito di "Assisi estate 2024". I numeri, resi noti dall'ufficio Turismo e Marketing territoriale del Comune, derivano dal sistema di rilevazione di presenze smartphone.

L'analisi è stata fatta sui tre mesi "clou" dell'estate, considerando in particolare il periodo che va dal primo luglio al 22 settembre. I dati - si legge in una nota del Comune - parlano di oltre un milione di turisti, provenienti da tutta Italia e dall'estero, in "soli" 84 giorni. Il mese più importante finora è stato agosto, con settembre che presenta un trend "in forte ascesa". Un netto incremento rispetto al 2023, che indicava circa 800 mila presenze turistiche da giugno a settembre.

In questo contesto, grande successo ha riscosso "Assisi Estate 2024", cartellone di eventi promossi in città da giugno a settembre, con oltre 200 iniziative principali e decine collaterali, in collaborazione con il tessuto associativo del territorio.

Straordinario viene definito l'accesso ai musei civici, con la Rocca Maggiore che ha battuto tutti i record con circa 31mila ingressi dal primo giugno al 22 settembre.

Molto apprezzata è risultata la rassegna "Note di Assisi", musica e spettacolo in piazza, con 23 serate e oltre 12mila spettatori complessivi. Ottimo debutto per "Cinema alla Rocca".

Successo anche per la grande musica nello spettacolare palcoscenico naturale della Rocca Maggiore. Bene anche gli eventi di Cambio Festival, con oltre 5mila presenze e la seconda edizione di DeMusicAssisi. Tutto esaurito anche per le iniziative promosse nell'ambito del progetto "Assisi le pietre parlano".

Ottimi risultati per le attività escursionistiche "Alla scoperta del Monte Subasio", con circa 1.200 adesioni. Positivo anche il cartellone escursionistico dedicato a bambini e famiglie.

Importanti anche i numeri web e social di "Assisi Estate 2024": 4,3 milioni di visualizzazioni, oltre 1 milione di utenti unici raggiunti e 1,8 milioni di visualizzazioni complete dei video promozionali per le campagne di promozione degli eventi dell'estate assisana, attraverso le pagine social ufficiali del turismo del Comune di Assisi.

"La nostra città - sottolineano Stefania Proietti e Fabrizio Leggio, sindaca e assessore al turismo di Assisi - continua a crescere e a segnare record storici sul fronte delle presenze turistiche. Sono sempre più le persone che, da tutta Italia e dall'estero, scelgono di trascorrere qui le proprie vacanze estive. Assisi è sempre più meta ideale per tutti i tipi di visitatori, grazie a eventi e attrazioni di qualità e a una strategia di promozione capace agganciare un pubblico trasversale. Si conferma regina del turismo umbro e traino fondamentale per il flusso turistico regionale, con ricadute importanti su tutto il territorio. Il trend straordinario registrato durante l'estate continua anche in questi giorni, con la città colma di turisti che lascia presagire nuovi record per il 2024, considerando gli eventi francescani e il Natale, che anche quest'anno sarà spettacolare".



