Ultima fase dei lavori sul raccordo tra Olmo e Corciano

Sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle sono in fase di ultimazione i lavori notturni per la sostituzione dello spartitraffico centrale su un tratto di circa 1,7 chilometri tra gli svincoli di Olmo e Corciano. Gli interventi si svolgono in orario notturno, ma nella giornata di domani, sabato 28 settembre, fino alle 17.00 sarà temporaneamente necessario il restringimento della carreggiata con la chiusura delle corsie di sorpasso e transito consentito in corsia di marcia, al fine di consentire l'avvio dell'ultima fase dei lavori. Da lunedì 30 settembre i lavori torneranno a svolgersi con il consueto orario notturno dalle 20.30 alle 6.30 del giorno successivo. Lo riferisce l'Anas.

In particolare, nelle notti di lunedì 30 settembre, martedì 1 e mercoledì 2 ottobre sarà chiusa la carreggiata in direzione Bettolle con uscita obbligatoria a Ferro di Cavallo e rientro a Corciano; nelle notti di giovedì 3 e venerdì 4 ottobre sarà chiusa la carreggiata in direzione Ponte San Giovanni con uscita a Corciano e rientro a Ferro di Cavallo.

Il completamento di questo tratto di 1,7 chilometri si aggiunge al tratto già ultimato per ulteriori 3 chilometri tra Madonna Alta e Olmo, per complessivi 4,7 chilometri.

La vecchia barriera in calcestruzzo è stata sostituita con una di nuova concezione, alta 1,2 metri, che innalza notevolmente gli standard di sicurezza stradale ed è in grado di contenere eventuali urti con uno spostamento molto ridotto, anche in caso di sbandamento di mezzi pesanti. Inoltre, è stata realizzata una nuova rete idraulica per il deflusso dell'acqua piovana che - insieme all'asfalto drenante - migliorerà notevolmente la sicurezza stradale in caso di pioggia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA