Centinari presidente della sezione di Terni di Confindustria

L'imprenditore Marco Centinari (Ceplast) è il nuovo presidente della sezione di Terni di Confindustria Umbria per il biennio 2024-2026. Lo ha deciso l'assemblea dei soci che si è tenuta giovedì pomeriggio a San Gemini. Succede a Riccardo Morelli. Insieme al presidente sono stati eletti il vice, Francesco Giorgini Bernardini, e il nuovo consiglio direttivo. Quest'ultimo è composto da Giovanni Addino (Alcantara), Paolo Amadei (Ferrocart), Sergio Asciutti (Asciutti Consultig), Nicola Astolfi (Astolfi), Carlo A. Befani (Umbria Energy), Fabio Bernini (Befood), Fabiana Bruschi (Enel), Gabriele Ghione (Asm Terni), Franco Giubila (Beaulieu Fibres International Terni), Giuseppe Mascio (Mascio Michelon), Luigi Nigrelli (Sangraf Italy), Carlo Orsini (SII - Servizio Idrico Integrato), Stefano Pallotta (Pallotta), Vittorio Pellegrini (Pellegrini Costruzioni), Roberto Pernazza (Pernazza Group), Federico Posati (Amelia 3), Giovanni Posati (Coiben), Leonardo Pozzoli (Free Luce&Gas), Giovanni Scordo (Arvedi AST), Simonetta Timpani (Koenig Metall GT), Giovanni Troiani (Autoservizi Troiani).

Ospiti dell'assemblea, aperta dal saluto del presidente di Confindustria Umbria Vincenzo Briziarelli, sono stati il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso, che ha partecipato in videocollegamento, il presidente di Federacciai e special advisor di Confindustria per l'autonomia strategica europea, Piano Mattei e competitività Antonio Gozzi e la presidente della Regione Donatella Tesei.

Il presidente uscente Morelli ha tracciato un bilancio spiegando che "i principali indicatori statistici riferiti al 2023, relativi alla provincia di Terni, fotografano una situazione complessivamente stazionaria. Si è registrata tuttavia una stabilità complessiva degli occupati, la riduzione degli interventi di cassa integrazione ordinaria, una qualità del credito invariata, addirittura un incremento della domanda turistica grazie alle presenze italiane e soprattutto straniere.

In questo contesto economico generale - ha aggiunto Morelli - emerge però un dato straordinario, elaborato dall'Istat, che ci deve rendere orgogliosi: nel 2023 l'occupazione nell'industria manifatturiera è aumentata del 20% rispetto all'anno precedente.

La positiva performance industriale di oggi è frutto di un lavoro che ha radici lontane".

Per il neopresidente Centinari l'obiettivo è di "continuare il prezioso lavoro iniziato da Riccardo Morelli e dal consiglio uscente, portando avanti i progetti già avviati e lavorando con dedizione e passione per raggiungere gli obiettivi che definiremo insieme. Durante il mandato - ha aggiunto - voglio ispirarmi alle tre parole chiave che il presidente nazionale Orsini ha menzionato nel suo discorso a Roma: competitività, produttività e comunità".



