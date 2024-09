Bando Camera commercio per contributi in conto interessi a Pmi

La Camera di commercio dell'Umbria ha varato un provvedimento per sostenere le micro e piccole imprese nell'affrontare le difficoltà finanziarie, facilitare l'accesso al credito e contrastare la restrizione dell'offerta da parte degli intermediari finanziari nei confronti delle imprese (cosiddetto "credit crunch"). Si tratta del bando di contributi in conto interessi 2024.

"Un provvedimento importante - spiega l'ente camerale in una sua nota - soprattutto in tempi in cui i tassi d'interesse bancari applicati ai crediti alle imprese restano alti, dopo oltre un anno e mezzo di continui rincari anti inflazione, nonostante la Bce abbia iniziato il processo di riduzione, in linea con il netto arretramento che sta registrando l'inflazione".

In Umbria a marzo 2024 - ricorda la Camera di commercio - è del 7% il tasso medio applicato alle aziende, che sale al 10,6% per le imprese piccole. Per avere il quadro della situazione nella regione, basti pensare che, secondo l'ultimo report della Banca d'Italia, in Umbria a marzo 2024 il tasso medio applicato dalle banche sui crediti alle imprese (escluse le ditte individuali) è del 7%, che sale al 10,6% per quanto concerne specificamente le imprese piccole.

Con uno stanziamento deliberato dalla giunta camerale di 600mila euro il bando prevede contributi in conto interessi sui prestiti concessi da banche o Confidi per le micro e piccole imprese dei settori commercio, turismo, manifatturiero e servizi, con lo scopo di abbattere di due o quattro punti percentuali i tassi d'interesse applicati ai finanziamenti.

Possono beneficiare del contributo le imprese che abbiano stipulato un contratto di finanziamento con un istituto di credito o con un confidi vigilato, per operazioni di liquidità e/o investimento. Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese che alla data di presentazione della domanda e fino alla liquidazione del contributo presentino questi requisiti: a) siano micro e piccole imprese; b) abbiano sede legale e/o una sede operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio dell'Umbria; c) siano attive e iscritte al Registro delle Imprese; d) non si trovino in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente, e nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; e) non abbiano in corso forniture con la Camera di commercio dell'Umbria, anche a titolo gratuito; f) non abbiano stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del divieto previsto dalla normativa; g) abbiano aderito al Cassetto digitale dell'imprenditore attraverso la piattaforma on line www.impresa.italia.it Le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere - Servizi e-gov, dalle ore 12:00 del 7 ottobre 2024 alle ore 12 del 16 dicembre 2024, salvo esaurimento delle risorse disponibili.

Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al contributo.





