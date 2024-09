Per legale Laudati atti Procura Perugia 'non utilizzabili'

"La Procura di Perugia ha depositato una serie di documenti relativi a nuove indagini, due informative della guardia di finanza e altra documentazione che ovviamente non conosciamo e non conoscevamo": lo ha detto l'avvocato Andrea Castaldo, difensore dell'ex sostituto procuratore della Dna, Antonio Laudati, al termine dell'udienza di oggi davanti al tribunale del Riesame di Perugia. "Sono stati illustrati i motivi di queste produzioni - ha proseguito - e Noi abbiamo ritenuto che si trattasse di atti non utilizzabili e quindi da non inserire nel fascicolo e da non valutare. Abbiamo quindi eccepito la impossibilità di acquisire questa documentazione e il Tribunale si è riservato".

"Per quanto riguarda Laudati - ha detto ancora l'avvocato -, secondo quanto è stato detto, c'è soltanto un unico profilo di approfondimento relativo a qualcosa che già sapevamo e che riguarderebbe uno dei profili che nell'appello della Procura riguarda l'inquinamento probatorio".

Castaldo ha parlato di "clima costruttivo". "Valuteremo - ha detto ancora - se è il caso che Laudati rilasci delle dichiarazioni spontanee nella prossima udienza. Noi ci siamo opposti alla produzione di questi atti perché riguardano il merito della vicenda mentre il Tribunale deve decidere soltanto sulle esigenze cautelari. Vediamo come deciderà".



