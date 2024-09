Omicidio Balani, verso la conclusione processo revisione

Rinviata al 9 ottobre per la discussione, l'udienza davanti alla Corte d'appello di Perugia, presieduta da Paolo Micheli, per il processo di revisione per il commercialista Andrea Rossi, condannato all'ergastolo in via definitiva nel 2018 per l'omicidio di Vitalina Balani.

L'anziana, cliente del professionista, venne trovata senza vita nel proprio appartamento di Bologna il 15 luglio 2006.

L'imputato, che si è sempre proclamato innocente, era presente oggi in aula.

Alla base della richiesta di revisione una nuova perizia medico legale, 18 anni dopo l'omicidio che, secondo la difesa, sposta in avanti di circa otto ore l'orario della morte della donna. Ad essere stato sentito in aula è stato l'esperto incaricato della perizia, l'anatomopatologo Mauro Bacci, secondo il quale il più attendibile range temporale per la morte di Balani è compreso tra le 22 del 14 luglio e le 5 del 15.

Dalle sentenze invece il decesso era stato collocato tra le 13.30 e le 14 del 14 luglio. Il nuovo intervallo deriva dall'analisi delle foto delle macchie ipostatiche, cioè dei ristagni di sangue sul corpo della vittima. Un punto già evidenziato dalla difesa che aveva puntato proprio sulla necessità di far svolgere nuovi esami e la richiesta di revisione, ovvero di riapertura del caso.

Inizialmente il decesso fu valutato come una morte naturale, poi l'autopsia fece propendere per uno strangolamento.

La nuova perizia conferma l'asfissia acuta meccanica violenta come causa della morte, con azione combinata di strozzamento o strangolamento, provocato con laccio o mezzo rigido.

Per la difesa, rappresenta dall'avvocato Gabriele Bordoni, lo spostamento in avanti dell'epoca della morte consentirebbe all'imputato di dimostrare che aveva un alibi.



