Nuovo laringoscopio donato all'ospedale di Branca

Un laringoscopio per uso clinico, del valore di 15.750 euro, destinato alla pediatria del presidio ospedaliero di Gubbio - Gualdo Tadino è l'ultima donazione fatta da "Il magico mondo di Melania", associazione creata dai genitori (Erika Sannipoli e Mauro Barbacci) che hanno vissuto la perdita di una figlia, Melania, ospedalizzata dalla nascita per gravi patologie.

L'apparecchiatura - si legge in un comunicato dell'Usl Umbria 1 - è stata consegnata da Mauro Barbacci, vice presidente dell'associazione, alla presenza di Teresa Tedesco, direttore del presidio ospedaliero di Gubbio - Gualdo Tadino dell'Usl Umbria 1, insieme ai direttori di struttura complessa Guido Pennoni (Pediatria), Dario Rossetti (Ostetricia e Ginecologia) e Romano Graziani (Anestesia e Rianimazione). Presente per conto della Fondazione Perugia, che ha contribuito alla donazione effettuata da Il Magico Mondo di Melania, anche il consigliere Pasquale Parise.

"Ringraziamo i signori Sannipoli e Barbacci - hanno sottolineato Tedesco e Pennoni - per la preziosa donazione che hanno fatto e per la vicinanza al nostro ospedale. Grazie alla loro generosità lo scorso anno abbiamo ricevuto sei nuovi televisori per il reparto di Pediatria. Ora, invece, ci donano questo videolaringoscopio neonatale-pediatrico che consentirà di facilitare le intubazioni difficili di neonati e bambini nei casi di grave distress respiratorio ed asfissia. Lo strumento per le sue caratteristiche risulta più idoneo e meno rischioso nella gestione delle vie aeree in età neonatale e pediatrica e potrà essere utilizzato sia dai pediatri che dai rianimatori".





