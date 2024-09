Mimit, nei prossimi giorni tavolo di confronto su Ast

Sarà convocato "nei prossimi giorni" un tavolo di confronto al Mimit con tutte le parti coinvolte per discutere dell'Accordo di programma relativo all'Ast: è quanto hanno deciso, durante un colloquio telefonico, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e la presidente della Regione Umbria, Donarella Tesei. A riferirlo è lo stesso Mimit.

Nel corso del colloquio il ministro "ha aggiornato Tesei sullo stato dell'Accordo di programma, ormai definito in tutti i suoi aspetti, sia dal punto di vista ambientale che per quanto riguarda il supporto agli investimenti per il rilancio della produzione di acciai speciali a Terni". "Nel pieno rispetto delle normative europee, ministero e Regione - conclude il Mimit - stanno ora verificando ogni possibile soluzione per assicurare all'azienda costi operativi competitivi nei confronti della concorrenza internazionale".



