Dall'Udc 'pieno appoggio' a candidatura Tesei in Umbria

"Pieno appoggio" dell'Udc nazionale e regionale alla ricandidatura di Donatella Tesei come presidente della Regione Umbria è stata annunciata dal segretario nazionale Lorenzo Cesa. Lo ha comunicato al termine di un incontro a Roma con la governatrice, con il responsabile organizzativo Regino Brachetti e con il coordinatore regionale dell'Umbria Ermanno Ventura. Al centro dell'incontro le prossime elezioni regionali dell'Umbria che vedranno anche l'Udc, con lo Scudo Crociato, "protagonista nella coalizione del centrodestra a sostegno della presidente Tesei" è detto in una nota diffusa dall'ufficio stampa nazionale del partito.

Cesa ha sottolineato "il pieno appoggio dell'Udc nazionale e regionale alla candidatura della Tesei, mettendo in campo i valori che ci contraddistinguono da sempre con passione e coerenza e che daranno slancio, concretezza e prospettiva al programma del centrodestra in Umbria".



