Area a caldo Ast di Terni si ferma per guasto a un impianto

Fermata dell'area a caldo anticipata in Acciai speciali Terni, a causa di un guasto avvenuto all'impianto denominato walking beam, un forno per preriscaldare le bramme destinate alla laminazione.

Secondo quanto si apprende da fonti aziendali, la società sta svolgendo verifiche per capirne le cause e cercare di ripristinare l'attività quanto prima.

Tutti i lavoratori interessati alla fermata di una settimana, decisa da Arvedi-Ast a causa di quelli che ritiene gli eccessivi costi energetici sostenuti, anziché essere posti in cassa integrazione percepiranno ore di permesso retribuito, ad esclusione del personale necessario al ripristino dell'impianto danneggiato.



