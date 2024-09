Piantedosi, su Bandecchi si attendono accertamenti magistrati

"Rispetto all'alterco avvenuto il 5 settembre scorso nei pressi del Palazzo municipale tra il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi e un opinionista sportivo locale, non risultano essere state, al momento, presentate denunce o querele da parte degli interessati. Per quanto attiene ai casi per i quali lo stesso sindaco è stato oggetto di esposti e querele alla competente procura della Repubblica, per reati quali violenza, minaccia o oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, si attendono gli esiti degli accertamenti dell'Autorità giudiziaria competente, prima dei quali non è possibile fare ogni altra eventuale e consentita valutazione". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo al question time al Senato.

"Assicuro che ogni situazione concernente la possibile sussistenza di cause ostative all'esercizio del mandato amministrativo da parte di amministratori locali - ha aggiunto Piantedosi - è normalmente oggetto di attenzione da parte del Ministero anche per il tramite delle competenti prefetture".





