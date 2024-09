Inaugurata a Perugia la nuova scuola in viale Centova

Un nuovo edificio scolastico a impatto zero, in un punto strategico per la città di Perugia quale è viale Centova: è stata inaugurata la prima delle tre strutture che entro l'anno 2025-2026 andranno a comporre il nuovo polo scolastico del capoluogo umbro. Un progetto, del valore complessivo di oltre 12 milioni di euro, interamente progettato dai tecnici della Provincia di Perugia e iniziato a costruire nel febbraio 2022.

Alla cerimonia erano presenti, tra gli, rappresentanti dell'amministrazione provinciale, del Comune di Perugia e del liceo scientifico Alessi che dal 9 settembre scorso ha trasferito qui la sua succursale.

L'edificio scolastico - spiega una nota della Provincia di Perugia - è strutturato su tre piani e conta 15 aule di cui due laboratori. Per la sua realizzazione è stato impiegato un finanziamento di 4 milioni di euro con mutui Bei 2018. I lavori sono partiti nel febbraio 2022. E' il primo di tre opere in cui è suddiviso il nuovo complesso scolastico. A fianco si sta realizzando un secondo edificio destinato sempre a scuola di istruzione superiore di secondo grado. Partiti anche i lavori per la nuova palestra.

Per quanto riguarda il secondo edificio, finanziato per 4.772.024 euro a gravare sul fondo denominato "1.125 Dm 217/2021" confluito nel Pnrr, si tratta di una struttura di 2240 metri quadrati che sarà in grado di accogliere 14 aule, sala ricreativa, sala professori, ufficio amministrativo e servizi, dislocati su 3 piani fuori terra. I lavori comprenderanno, inoltre, sistemazioni esterne, parcheggi, attrezzature sportive all'aperto (campo polivalente). Il terzo stralcio, come detto comprende la palestra ad uso scolastico, finanziata con D.m.

320/2022 per 2.720.500 euro e ulteriori 277.845 con fondi della Provincia: i lavori sono iniziati e la loro fine è prevista per la primavera 2025.

Nell'ambito del progetto sono compresi anche un bus terminal (300.000 euro) da realizzare con fondi propri della Provincia, per accogliere la maggiore utenza degli studenti e percorsi pedonali e carrabili di accesso ai plessi scolastici ubicati su viale Centova (sia il nuovo che il Capitini), la cabina Enel (100.000 euro) già fatta e le sistemazioni esterne (165.000 euro) finanziati con fondi propri della Provincia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA