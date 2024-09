Squarta, Italia si conferma forte e protagonista in Europa

"L'Italia si conferma forte e protagonista in Europa! La nomina della Commissione europea di Raffaele Fitto come vice presidente esecutivo con la delega alla Coesione e alle Riforme è un chiaro segnale della forza del nostro Governo e della leadership di Giorgia Meloni, capace di ottenere risultati concreti anche nelle situazioni più complesse": lo sottolinea l'europarlamentare di Fratelli d'Italia Marco Squarta. "Nonostante il voto contrario alla presidente Von der Leyen, l'Italia dimostra ancora una volta di essere centrale nelle dinamiche europee", scrive su Facebook.

"Fitto - sostiene Squarta - si unirà a un gruppo ristretto di leader europei con incarichi strategici, contribuendo in modo decisivo alle politiche di coesione e riforma dell'Unione Europea. Questo dimostra che l'Italia, sotto la guida di Meloni, è capace di influenzare le scelte più importanti dell'Ue. Avanti così, per un'Italia sempre più forte e protagonista!".



