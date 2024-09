Pace, centro riabilitazione Trevi eccellenza che ritorna

"La riapertura dei posti letto è significativa perché riporta a pieno regime una struttura che da sempre rappresenta un'eccellenza nella nostra regione": così Eleonora Pace, presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, al termine della visita di questa mattina al Centro di riabilitazione di Trevi, fatta insieme alla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei. L'occasione è stata la riapertura dei posti letto presso la struttura.

"Il Centro di riabilitazione di Trevi - spiega Pace in una nota - è un punto di riferimento per la cura e l'assistenza, e il suo ritorno alla piena operatività segna un passo avanti nella nostra missione di garantire a tutti i cittadini umbri servizi sanitari di alta qualità. La riapertura dei posti letto al Centro di riabilitazione di Trevi rappresenta un risultato importante, frutto dell'impegno congiunto delle istituzioni, a partire dalla presidente Tesei che lo ha fortemente voluto, e delle autorità sanitarie regionali, volto a migliorare l'accessibilità e la qualità delle cure per i cittadini umbri".





