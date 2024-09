Nevi chiede 'intervento urgente' per il lago Trasimeno

"Il lago Trasimeno necessita un intervento urgente per superare la perdurante criticità in cui versa il bacino umbro a causa della siccità. È quanto ribadirò al ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin": lo annuncia Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia. "Occorre un piano straordinario che permetta interventi risolutivi al lago umbro che negli ultimi anni, a causa di estati sempre più torride e siccitose, vive momenti di autentico allarme ambientale" aggiunge in una nota.

"Al ministro Pichetto Fratin - spiega Nevi - chiederò un interessamento in prima persona e la possibilità di una dotazione finanziaria da mettere a disposizione di opere risolutive per salvaguardare il Trasimeno. Un piano straordinario che necessita a mio avviso anche un commissario straordinario che segua da vicino gli interventi necessari.

Commissario che può essere individuato nella persona della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei. Il lago Trasimeno è una delle aree ambientalistiche più importanti dell'Umbria e del centro Italia, da sempre è anche un grande attrattore turistico che oggi chiede interventi immediati".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA