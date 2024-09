Volontario Avis festeggia 100 donazioni a Terni

Francesco Petrelli, 49 anni, donatore e dirigente Avis, ha fatto all'ospedale di Terni la sua centesima donazione tra sangue e plasma. Un traguardo raggiunto alla presenza dell'ex primario del Sit del Santa Maria di Terni, il dottor Augusto Scaccetti, e tutto il personale del Trasfusionale.

"Un percorso e uno stile di vita - spiega Petrelli in un comunicato del Santa Maria - iniziato grazie ad Alberto Belli, ex presidente dell'Avis comunale di Terni, e proseguito con passione e dedizione con la vicinanza di Andrea Casale, ex consigliere nazionale Avis, un uomo che rappresenta la storia della donazione di sangue in Umbria. Donare il sangue è segno di salute e di altruismo. Un messaggio per i più giovani e per chi ancora non si è avvicinato a una buona pratica di vita.

Controllare la propria condizione fisica, effettuare le analisi periodicamente e in maniera continuativa è un metodo di prevenzione che aiuta se stessi e chi ne ha bisogno. Donate il sangue per rispetto di voi stessi e del proprio corpo. Siete sempre in tempo per iniziare rispettando i requisiti prescritti".



