Ad Assisi presentazione Proietti candidata presidente Umbria

Sarà il teatro Lyrick di Assisi, il 22 settembre, ad ospitare la presentazione ufficiale della candidatura di Stefania Proietti alla presidenza della Regione Umbria per la coalizione di centrosinistra e civici. L'annuncio è arrivato dal palco della Festa dell'Unità regionale di Umbertide durante un incontro della stessa Proietti con la segretaria nazionale del Partito democratico Elly Schlein. Segretaria che, di fatto e in anticipo rispetto alla data del 22, ha dato il via alla campagna elettorale della candidata.



