Comandante Umbria guardia finanza visita Comunità Incontro

Il nuovo comandante regionale Umbria della guardia di finanza, generale Francesco Mazzotta, accompagnato dal colonnello Mauro Marzo, comandante Provinciale Terni, ha fatto visita alla Comunità Incontro di Amelia, a Molino Silla. E' stato accolto dal presidente, Giuseppe Lorefice, e dal responsabile della struttura, Giampaolo Nicolasi.

Dopo avere visitato gli spazi della Comunità, il generale - riferiscono le fiamme gialle - ha avuto un "emozionante e costruttivo" incontro con gli ospiti della struttura, cui ha rivolto parole sentite di "vicinanza e sostegno nel percorso di rinascita intrapreso, testimoniando l'attenzione del Corpo, quotidianamente impegnato nella lotta al traffico degli stupefacenti, anche verso le vittime di questo reato a supporto del loro impegno al rispetto della legalità ed al ritorno alla condivisione dei valori fondanti della collettività".

Successivamente, il generale Mazzotta si è recato in visita al Comune di Amelia dove è stato accolto dalla sindaca Laura Pernazza, presidente della Provincia di Terni. La quale ha illustrato la storia della città e le sue bellezze artistiche e paesaggistiche, ma anche gli aspetti socioeconomici, culturali e solidaristici della comunità amerina e della provincia ternana.

Nel colloquio sono stati affrontati tutti gli aspetti della collaborazione in ambito locale, individuando possibili miglioramenti e le sinergie da rafforzare in linea con le esigenze territoriali tra l'Amministrazione comunale e la guardia di finanza sul piano della tutela della sana economia e della piena legalità, preannunciando anche l'impegno alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa nel settore della spesa pubblica.



