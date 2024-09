Turismo, Assisi continua a crescere e 'traina l'Umbria'

Il turismo continua a crescere ad Assisi, che si conferma - sottolinea il Comune - "traino dell'Umbria" con oltre 826mila presenze nel comprensorio nei primi sette mesi dell'anno, in costante aumento rispetto allo stesso periodo del 2023, quando si raggiunse un record storico di turisti con circa 1,4 milioni di presenze.

I dati - forniti da Turismatica, servizio della Regione Umbria per le statistiche sul turismo - evidenziano anche che la città serafica è la meta più amata nel contesto regionale, posizionandosi sempre al primo posto nella top ten delle destinazioni scelte sia da turisti italiani che stranieri.

Proprio questi ultimi hanno fatto registrare un aumento del 7% rispetto allo scorso anno. Anche a livello di città, Assisi ha segnato una crescita continua, con oltre 761mila presenze, che la rendono regina indiscussa dei comuni umbri.

"Dati importanti - evidenziano in una nota Stefania Proietti e Fabrizio Leggio, rispettivamente sindaco e assessore a turismo e marketing territoriale di Assisi - che premiano il grande lavoro fatto in termini di politiche dell'accoglienza, qualità degli eventi e azioni di promozione turistica e culturale.

Numeri destinati a crescere nel resto dell'anno, visto che qui consideriamo alta stagione turistica il periodo da agosto a dicembre. Come sempre non si tratta di un punto di arrivo, ma di ripartenza verso obiettivi sempre più alti e ambiziosi, legati ai grandi centenari francescani, al Giubileo e alle tante risorse culturali e ambientali della città, che stiamo rilanciando con un'offerta turistica sempre più ampia e qualificata, nonché attraverso una strategia di comunicazione che ha già prodotto risultati significativi, con strumenti chiave come visit-assisi.it, nuovo sito istituzionale d'informazione turistica della città e la campagna 'Sì Assisi, firmata dalla prestigiosa agenzia Armando Testa. Campagna che verrà sviluppata anche in chiave natalizia, con nuove azioni di promozione proprio in vista del Natale, che rappresenta ormai un riferimento nel panorama turistico nazionale".



