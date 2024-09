Progetto formazione naturalistica per i ragazzi delle scuole

La formazione naturalistica ed ambientale dei giovani con particolare riferimento al monitoraggio della fauna e della flora è l'obiettivo del progetto della Strategia dell'area interna Sud-Ovest Orvietano Servizio wi fi per l'accesso assistito ad internet e sviluppo applicazioni"che prevede anche l'installazione di dispositivi di foto-rilevamento per il monitoraggio floro-faunistico da utilizzare a scopi didattici in collaborazione con gli istituti scolastici dell'Area Interna e il coinvolgimento delle organizzazioni che si occupano della promozione delle attività all'aria aperta.

Lo rende noto il Comune di Parrano, che è capofila dell'iniziativa volta a favorire la formazione naturalistica ed ambientale dei ragazzi del primo ciclo scolastico e ad aumentare la consapevolezza del proprio territorio sia in termini di valorizzazione che di tutela.

Il progetto prevede la fornitura alla scuola di apparati di fotorilevamento realizzando una stretta collaborazione fra Comune e istituti didattici per far crescere nei giovani la consapevolezza del proprio territorio. La scuola, dal canto suo, si impegna a favorire l'inserimento nella propria offerta formativa extracurricolare di iniziative dedicate e specifiche per il raggiungimento degli scoppi previsti nel progetto.





