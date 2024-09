Pastorelli, profonda soddisfazione per la legge sulla Prociv

"Esprimo la mia profonda soddisfazione per l'approvazione della nuova legge sulla protezione civile: questo importante traguardo rappresenta un passo fondamentale verso una maggiore sicurezza e resilienza per tutti i cittadini umbri": lo afferma il capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale dell'Umbria, Stefano Pastorelli.

"La legge, frutto di un lungo e intenso lavoro di concertazione - spiega Pastorelli in una nota della Regione - mira a rafforzare le strutture e le procedure di intervento in caso di emergenze, garantendo una risposta rapida ed efficace.

Tra le principali novità introdotte, spiccano l'istituzione di un fondo regionale per le emergenze e la creazione di un centro operativo unificato, che coordinerà le attività di soccorso e assistenza. Questa legge è il risultato di un impegno collettivo e di una visione condivisa per un'Umbria più sicura e preparata ad affrontare le sfide del futuro. Ringrazio tutti i colleghi consiglieri e gli esperti che hanno contribuito alla sua stesura e approvazione. Forza Italia continuerà a lavorare con determinazione per il bene della nostra regione e dei suoi cittadini".

"La nuova normativa - prosegue - prevede anche una serie di misure preventive, tra cui programmi di formazione per i volontari della protezione civile e campagne di sensibilizzazione rivolte alla popolazione. La prevenzione è la chiave per ridurre i rischi e salvaguardare vite umane. Con questa legge, l'Umbria si dota di strumenti all'avanguardia per affrontare qualsiasi tipo di emergenza. Forza Italia ribadisce il suo impegno a sostenere politiche che promuovano la sicurezza e il benessere della comunità. Continueremo a vigilare affinché le disposizioni di questa legge siano attuate con efficacia e trasparenza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA