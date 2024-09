Regione, oltre 2mila domande per il 'contributo lavoro-famiglia'

Sono state presentate 2.312 domande, di cui 1.750 finanziabili, per accedere al "contributo conciliativo lavoro-famiglia" destinato dalla Regione alle donne con un figlio di meno di un anno di età. L'avviso si è chiuso lo scorso 26 luglio e alle mamme aventi diritto verrà erogato un supporto economico da 1.200 euro allo scopo di facilitarle a far coesistere le nuove esigenze familiari con quelle professionali.

La misura, ormai strutturale ed anche inquadrata nella imminente Legge sulla famiglia - sottolinea l'ente - nel 2024 è stata finanziata con 2,059 milioni di euro, raddoppiata quindi rispetto ai 1,14 milioni dello scorso anno, somma che permetterà di finanziare oltre l'80% delle richieste ricevute, a dimostrazione della capacità della misura di rispondere alle esigenze della Comunità Umbra nonostante si sia scelto di inserire nei criteri di accesso un Isee fino a 30 mila euro.

L'approvazione della graduatoria avverrà entro fine ottobre.

Poi, nel rispetto delle tempistiche della ragioneria regionale, avverrà l'erogazione.

Vi sarà tempo, invece, fino al 27 settembre prossimo per inoltrare richiesta di accesso al "supporto economico nuovi nati", a favore delle nuove nascite. Anche nel caso di questa misura della Regione, ormai strutturale, vi è stato un aumento dei fondi a disposizione grazie ai risparmi voluti dalla presidente della Regione, Donatella Tesei, sui capitoli di spesa della stessa Presidenza, passando così da 500 mila euro inizialmente previsti agli 860 mila euro, e permettendo l'erogazione di ben 1.720 contributi da 500 euro per ogni nascituro.

"Sono molto soddisfatta - ha affermato la presidente Tesei - delle numerose richieste ricevute per il 'contributo conciliativo famiglia-lavoro' e per il fatto che riusciremo ad accontentarne un'ampia parte. Voglio ricordare che si può fare ancora richiesta per il "contributo natività" e che possono presentarla anche le famiglie che hanno già usufruito del 'contributo conciliativo'. La richiesta e l'ottenimento di un sostegno non esclude, infatti, l'altro".

Il sostegno è a favore delle famiglie che hanno avuto uno o più figli nati dal primo ottobre 2023 fino al prossimo 20 settembre 2024. Oltre al periodo di nascita, criterio per accedere al beneficio economico è avere la residenza in un comune umbro ed un Isee ordinario del nucleo familiare che non sia superiore ai 30.000 euro.

La domanda va presentata al link https://puntozero.elixforms.it sino al 27 settembre 2024.

L'approvazione della graduatoria avverrà entro il 31 ottobre 2024 ad esito della quale farà seguito l'erogazione del contributo.



