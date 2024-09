UmbriaWine, festival dedicato alle eccellenze vitivinicole

Un totale di 51 cantine presenti, vini pregiati, degustazioni guidate e conferenze con esperti di settore, street food, incontri interattivi, musica dal vivo e dj set, oltre a tanto intrattenimento e altre attività a tema: UmbriaWine, il festival dedicato alle eccellenze vitivinicole che affondano le radici nella tradizione e cultura umbra è arrivato carico di novità alla seconda edizione.

Nel cuore di Perugia dal 13 al 15 settembre, si potrà vivere un'esperienza unica tra vino, sapori, cultura, arte e musica. Un evento reso possibile anche grazie al supporto logistico delle istituzioni e il coinvolgimento della città, dei commercianti, dei partner privati e con al centro la promozione delle cantine umbre e dei loro vini.

L'edizione 2024 è stata presentata sabato 7 settembre nella Sala dei Notari di Perugia. Oltre ai giovani rappresentanti dell'associazione Open Mind nel corso della presentazione sono intervenuti la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, gli assessori comunali Fabrizio Croce (turismo, città storica e rapporti con le associazioni) e Andrea Stafisso (sviluppo economico sostenibile, commercio e artigianato) e per Umbria Top Wines Francesco Strangis.

"Abbiamo voluto far crescere passo dopo passo l'evento per questa seconda edizione - hanno detto gli organizzatori - con cantine, spazi, iniziative e collaborazioni in più rispetto allo scorso anno. L'obiettivo è quello di renderlo sempre più attrattivo e per un pubblico variegato, dagli esperti del settore alle famiglie fino ai turisti".

La presidente Tesei ha voluto ringraziare il gruppo di giovani organizzatori che "con forza, volontà e determinazione si è messa in moto per un evento già di successo alla prima edizione". "Il vino - ha affermato - è un grandissimo veicolo per far conoscere il nostro patrimonio e i nostri territori.

L'Umbria è una giovane realtà rispetto ad altri territori italiani e l'obiettivo è quindi quello di far conoscere nel mondo il vino della nostra regione. Il sistema delle cantine umbre ormai ha una accoglienza di eccellenza e il sistema vitivinicolo umbro è ricco di differenziazioni". Tesei ha poi ricordato che, come Regione, si stanno sviluppando molte iniziative per far crescere il settore, con una proposta che è stata annunciata dal tavolo di UmbriaWine: "Bisogna arrivare in Umbria ad un grandissimo evento dedicato al vino che coinvolge contemporaneamente tutti i territori, attraverso magari una tre giorni dove ognuno dovrà fare la sua parte. C'è la disponibilità della Regione a realizzarlo, in modo da parlare così la stessa lingua pur nella diversità dei territori. Se lavoriamo tutti insieme ad un grande progetto si parlerà dell'Umbria in tutto il mondo".

L'aumento delle adesioni delle cantine (18 in più dell'edizione 2023) ha portato il festival dedicato al vino umbro ad ampliare l'area occupata dagli stand espositivi. La kermesse del vino regionale, infatti, dal 13 al 15 settembre animerà il centro storico di Perugia in Piazza Italia, Giardini Carducci, Piazza della Repubblica, come l'anno scorso, ma anche in Piazza Matteotti, novità del 2024. Ma non è solo questa la novità del 2024.

Per l'aspetto divulgativo ed educativo della manifestazione, che punta a far conoscere meglio i vini umbri agli appassionati locali ma anche a creare occasioni di incontro, conoscenza e assaggio fra le cantine e gli operatori del settore regionali, "è importantissima - è stato detto - la collaborazione con Umbria Top Wines, cooperativa specializzata nella promozione del settore vitivinicolo a livello domestico e all'estero". Il progetto, sostenuto dai contributi regionali Csr, punta a promuovere e far conoscere meglio i vitigni autoctoni umbri e le loro relative denominazioni di qualità: Sangiovese, Grechetto, Sagrantino, Trebbiano Spoletino, Cornetta, Ciliegiolo, Gamay del Trasimeno (Grenache) e tutte le loro declinazioni di qualità territoriali in Doc, Igt, Docg.

Ogni giorno dalle 17.00 alle 19.00 (fino a esaurimento disponibilità) si potrà ritirare presso una postazione dedicata due token degustazione omaggio da utilizzare per degustare un vino bianco e uno rosso presso gli stand delle 35 aziende socie di Umbria Top partecipanti a UmbriaWine, individuate da un totem identificativo. Ad accompagnare il visitatore in questo percorso virtuale alla scoperta dei territori del vino umbro con le loro uve e denominazioni sarà uno strumento virtuale scaricabile dall'apposito QR code o consultabile sui tre totem digitali posizionati lungo il percorso delle aziende, una sorta di guida virtuale da tenere con sé anche per ulteriori successivi approfondimenti.

Per questa seconda edizione, oltre agli stand posizionati lungo le iconiche zone del centro storico del capoluogo umbro, ci saranno anche le degustazioni private, dedicate agli esperti del settore, agli amanti del vino e ai tanti partecipanti dMSella manifestazione. Le location scelte, in linea con la filosofia di creare una simbiosi con le attività del centro storico, rappresentano le prime strutture dell'Hospitality perugina.

A condurre le degustazioni saranno alcuni tra i migliori esperti regionali del settore vitivinicolo. Le degustazioni sono a numero limitato ed i relativi ticket sono disponibili sulla piattaforma di Ticket Sms (salvo esaurimento posti).

Anche arte e vino si incontreranno. La Galleria Nazionale dell'Umbria propone un biglietto di ingresso a 5 euro a tutti coloro che, muniti di attestato di partecipazione, tra una degustazione e l'altra, tra il 13 e il 15 settembre, vogliano visitare il museo. Inoltre, grazie alla collaborazione con Fondazione Perugia, durante le giornate di UmbriaWine visite guidate sono previste anche a Palazzo Baldeschi e Palazzo Lippi.

Si potrà accedere alle mostre "Natura Utopia, l'arte tra ecologia, riuso e futuro" e "Rigenera/Renew, non sono solo un rifiuto" con un unico biglietto a 7 euro. In programma con "Perugia - La città del vino" anche una visita guidata che racconterà la storia millenaria della città che si interseca con quella del nettare degli dei.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA