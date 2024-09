Simona Meloni, volontariato nei servizi non sia prassi

"Il caso dell'asilo nido di Bettona, della mancata riassunzione delle sei dipendenti della struttura poi scampato grazie alla mobilitazione delle stesse e dei sindacati è emblematico di uno scivolamento verso l'improvvisazione e verso il ruolo sempre maggiore delle associazioni di volontariato, che vengono chiamate invece, sempre di più, a svolgere un ruolo di supplenza nei confronti delle Istituzioni": così la capogruppo regionale del Partito democratico, Simona Meloni, esprimendo "soddisfazione per l'annuncio della riassunzione delle sei dipendenti che rischiavano di perdere il posto in un cambio appalto sconsiderato". "Alla luce di questo risultato - sostiene in una nota -, ottenuto con la caparbietà e la tenacia delle lavoratrici e dei loro rappresentanti sindacali, non posso non esprimere la mia preoccupazione in merito al ruolo che le attività di volontariato vanno assumendo nello svolgimento dei servizi pubblici. Una modalità crescente in diversi campi, soprattutto sociosanitario, ma che non può e non deve diventare la prassi. Il ruolo delle associazioni di volontariato è fondamentale, va ringraziato per il ruolo sociale che svolge, ma non può avere il peso dell'onore di sopperire alla funzione pubblica con servizi essenziali di utilità pubblica così delicati. Il caso specifico di Bettona - conclude Simona Meloni - lascia ancor più a desiderare, alla luce di alcuni contorni che riguarderebbero la realtà che ha ottenuto l'appalto".





