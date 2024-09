Pastorelli, da Festa della cipolla importante dono alla Usl1

"Grazie alla generosità e alla dedizione degli organizzatori e dei partecipanti alla Festa della Cipolla di Cannara, è stato possibile raccogliere 60mila euro, destinati all'acquisto di un radiografo portatile per gli esami domiciliari. Questo strumento, consegnato ai medici del Distretto assisano dell'Usl Umbria 1, rappresenta un significativo passo avanti nella cura e nell'assistenza sanitaria a domicilio per i pazienti di tutta la regione": il capogruppo di Forza Italia Stefano Pastorelli esprime "il più sentito plauso all'Ente Festa della cipolla di Cannara, al presidente Roberto Damaschi e a tutti i membri dell'organizzazione per il loro straordinario impegno e per la concretizzazione di un dono di grande importanza per la Asl Umbria 1".

"Desidero inoltre ricordare - continua, in una nota della Regione - che ho seguito personalmente il processo di avviamento e di sperimentazione della radiologia domiciliare, iniziato con la sperimentazione nel Trasimeno grazie alla preziosa collaborazione del dottor Valter Papa, capo dipartimento di Radiologia della Asl Umbria 1, del dottor Paolo Abbritti, direttore di distretto del Trasimeno, del dottor Andrea Pentiricci responsabile fisica sanitaria, del dottor Piero Fiordelli responsabile servizi tecnici e dei tecnici sanitari di radiologia Asl 1 Graziano Lepri ,Auro Ferranti, Giampaolo Rossi e tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo importante traguardo".

"Questo risultato - conclude - dimostra come la sinergia tra eventi locali e istituzioni sanitarie possa portare a benefici concreti per la comunità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA