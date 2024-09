La Galleria Nazionale come una 'piazza aperta'

Un programma guidato da uno sguardo nuovo sulle iniziative del museo, che si proietta nella città e a livello nazionale come una "piazza aperta", dove confluiscono mostre, concerti, presentazioni di libri, conferenze, dibattiti, realizzati anche in collaborazione con gli eventi più significativi del territorio.

Si presenta così il calendario delle attività che animeranno la Galleria Nazionale dell'Umbria durante l'autunno, fino al mese di dicembre 2024, illustrato dal direttore dei Musei Nazionali di Perugia - Direzione regionale Musei nazionali Umbria Costantino D'Orazio, alla presenza della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e della sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi.

Una Galleria insomma, per D'Orazio, vista come un luogo sempre più aperto, dove creare collaborazioni e condividere idee e progetti: "Abbiamo cercato di offrire al territorio una vera e propria piazza - ha affermato - e riprendendo l'antico, ma anche modernissimo, concetto di Agorà vogliamo che la Galleria diventi un punto di ritrovo dove le persone possono arricchirsi e incontrare artisti, esperti e capolavori".

Estendendo quindi il concetto di museo non solo alle opere d'arte che fanno parte del patrimonio museale, ma a tutte le forme della cultura, D'Orazio ha immaginato "un calendario capace di declinare temi del passato, del presente e del futuro, coinvolgendo personalità straordinarie che possono restituirci una prospettiva inedita per valorizzare il nostro territorio".

"Un calendario così ricco non solo è un orgoglio per l'Umbria, ricca di beni culturali, ma è anche un momento per dimostrare come la nostra offerta possa vantare un posto di spicco nel panorama culturale nazionale" ha commentato la presidente Tesei, sottolineando poi come a convincerla è anche l'idea di nuova Agorà: "Abbiamo una offerta straordinaria da mettere a disposizione non solo dei turisti ma anche della nostra comunità regionale" A ringraziare per il lavoro quotidiano che la Galleria porta avanti anche "con numeri da capogiro" è stata poi la sindaca e "coinquilina" Ferdinandi, visto che con il museo l'amministrazione comunale condivide gli spazi di Palazzo dei Priori: "Questo rappresenta il luogo dell'anima della nostra città, uno spazio aperto al mondo in cui la storia, l'arte e la cultura si intrecciano per dare vita a un'esperienza unica e coinvolgente. Il programma autunnale poi è un autentico caleidoscopio di esperienze e linguaggi espressivi diversi e per questo continueremo ad essere coinquilini felici di collaborare".

Protagoniste del calendario saranno prime di tutto le mostre, a partire dall'esposizione "Gustav Klimt. Le tre età" che a seguito dello "straordinario successo di pubblico" - oltre 40.000 visitatori in due mesi e solo 2.300 nell'ultima domenica - è stata prorogata fino al 29 settembre, con altre due aperture notturne in programma il 19 e il 26 settembre.

A seguire, e in occasione della Giornata del Contemporaneo, a partire da sabato 12 ottobre (fino al 19 gennaio 2025) la Gnu omaggia Gerardo Dottori. Attraverso dieci dipinti, datati fra il 1906 e il 1942, l'esposizione, curata da Massimo Duranti e Andrea Baffoni, ripercorrerà l'intero itinerario dell'artista illustrando con poche sceltissime opere l'evoluzione del suo linguaggio.

Inoltre, dal 25 ottobre al 19 gennaio 2025 la Sala Podiani accoglierà "L'età dell'oro", appuntamento che prosegue e amplia la ricerca sull'uso dell'oro nell'arte antica e contemporanea, iniziata a Venezia durante la Biennale Arti Visive. In un percorso di oltre 50 opere, la mostra perugina presenterà confronti, suggestioni e prospettive tra i capolavori dorati della Galleria Nazionale dell'Umbria e il lavoro di grandi maestri del contemporaneo.

Infine, dal 14 novembre al 21 aprile 2025, il nuovo spazio per la fotografia della Galleria, "Camera Oscura", accoglierà la mostra "In breve. Robert Doisneau", a cura di Alessandra Mauro, dedicata al celeberrimo artista francese, tra i fotografi più influenti del suo tempo.

Sul fronte eventi, il cartellone prevede anche concerti serali gratuiti (grazie alla collaborazione con il Conservatorio di Musica "F. Morlacchi" di Perugia) e incontri con momenti dedicati a libri, dibattiti, temi di attualità e di riflessione museografica con relatori di spicco. La Galleria - è stato infine sottolineato - continuerà il suo lavoro di condivisione di progetti con alcune tra le principali manifestazioni che si svolgono a Perugia, tra storiche collaborazioni (Umbria Jazz, L'Umbria che Spacca, Sagra Musicale Umbra) e nuove (UmbriaWine, UmbriaLibri, Eurochocolate).



