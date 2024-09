Completato lo scavo della galleria 'Picchiarella' su Ss318

Anas ha completato lo scavo della nuova galleria "Picchiarella", nell'ambito dei lavori di ampliamento a quattro corsie della strada statale 318 "Di Valfabbrica". Questa mattina, giovedì 5, è stato infatti abbattuto l'ultimo diaframma.

La galleria è lunga 874 metri ed è stata scavata a partire dalla finestra intermedia, posta circa al centro, con due fronti di scavo che hanno lavorato in contemporanea verso direzioni opposte: l'uno verso Ancona e l'altro verso Perugia.

Lo scorso primo agosto era stato abbattuto il diaframma del tratto di galleria lato Ancona, mentre questa mattina è stato abbattuto quello lato Perugia completando così lo scavo dell'interno tunnel.

Il raddoppio a quattro corsie del tratto Valfabbrica-Casacastalda - spiega l'Anas - comporta un investimento complessivo di 135 milioni di euro che consentirà di innalzare ulteriormente gli standard dell'infrastruttura, dopo l'apertura del 2016 che ha già consentito di abbattere i tempi di percorrenza bypassando i tornanti del vecchio tracciato. Inoltre, consentirà di uniformare interamente a quattro corsie il tracciato umbro della direttrice Perugia-Ancona". I lavori consistono nella realizzazione della seconda carreggiata, affiancata a quella già esistente. Il tratto è lungo circa 3 chilometri e comprende due gallerie per complessivi 2,4 chilometri.

Prosegue intanto la realizzazione della galleria "Casacastalda", lunga 1.545 metri. Le attività di scavo procedono in contemporanea, senza interruzioni 24 ore su 24, da due fronti, lato Ancona e lato Perugia. Ad oggi l'avanzamento è di complessivi 1.051 metri, pari circa al 72%. E' in corso anche la realizzazione di due viadotti per complessivi 190 metri, il viadotto "Tre Vescovi" e il viadotto "Calvario", entrambi ultimati per la parte strutturale. L'ultimazione dei lavori è prevista entro la fine del 2025.



