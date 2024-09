Aeroitalia estende i voli tra Perugia e Lamezia Terme

Aeroitalia continua a puntare sull'aeroporto internazionale dell'Umbria, prolungando i collegamenti tra Perugia e Lamezia Terme fino al prossimo 24 ottobre. La rotta, inizialmente prevista fino a metà settembre, sarà operativa con due voli settimanali, ogni giovedì e domenica, fino alla fine di ottobre.

Questa estensione - spiega una nota di Aeroitalia - è stata resa possibile grazie all'aumento della domanda per i collegamenti con il Sud Italia e al successo registrato dalla rotta, inaugurata a giugno 2024.

Gaetano Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia, e Umberto Solimeno, direttore generale dell'Aeroporto San Francesco d'Assisi di Perugia, hanno espresso soddisfazione per i risultati ottenuti e per la prevista crescita del traffico sull'aeroporto umbro.

Dall'inizio delle operazioni a Perugia, Aeroitalia ha trasportato oltre 20.000 passeggeri, consolidando così il ruolo strategico dello scalo umbro nel network della compagnia. Con questo ampliamento, Aeroitalia rafforza ulteriormente la propria presenza nel mercato italiano, offrendo nuove opportunità di viaggio sia per i passeggeri business sia per i turisti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA